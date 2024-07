Wystarczyło 80 sekund i Paweł Mikołajuw, czyli słynny Popek leżał powalony na deski przez Mariusza Pudziana Pudzianowskiego. Tak zakończyła się długo zapowiadana jako wielkie wydarzenie walka strongmana z raperem, znanym m.in. z Gangu Albanii.

Mariusz Pudzianowski pokazał wideo z walki i skomentował ją krótko na Facebooku:

Ram pam pam!! ???? ???? lubię tego chłopaka i nic osobistego nie mam do Popka. Ma jaja mimo wszystko!!

Wideo z walki Pudziana i Popka:

Publiczność była jednak wyraźnie zawiedziona, że to, co miało być jedną z główych atrakcji gali, trwało tak krótko.

Walce na żywo przyglądało się wiele polskich gwiazd, w tym jedna z najgorętszych par show-biznesu, czyli Kuba Wojewódzki i Renata Kaczoruk. Przy ringu w Krakowie byli też Agnieszka Woźniak-Starak (Szulim), Tomasz Kammel, czy Oliwier Janiak. Jak komentowali starcie Pudziana i Popka?

Dziewczyna Kuby Wojewódzkiego zamieściła kilka fotek:

Instagram/RenulKa

Instagram/RenulKa

Instagram/RenulKa

Tak walkę Pudzian-Popek widziała Agnieszka Woźniak-Starak (Szulim):

Kuba Wojewódzki sfotografował się w gronie kolegów i skomentował to, jak to on...

Instagram/Kuba Wojewódzki

Ale Tomasz Kammel odpłacił mu tym samym:

Instagram/Tomasz Kammel

Oglądaliście walkę, podobała się Wam?