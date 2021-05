Księżniczka Charlotte, prawnuczka królowej Elżbiety II, obchodzi dziś 6 urodziny. Z tej okazji na oficjalnym Instagramie rodziny królewskie opublikowano najnowszy portret dziewczynki, który tradycyjnie wykonała jej mama - księżna Kate. Mała księżniczka z roku na rok coraz bardziej robi się podobna do Jej Królewskiej Mości. Tylko spójrzcie na to zdjęcie!

Księżniczka Charlotte skończyła 6 lat - rodzina królewska opublikowała jej najnowsze zdjęcie

Księżniczka Charlotte, a właściwie Jej Królewska Wysokość Charlotte Elizabeth Diana z Cambridge, to jedyna córka księżnej Kate i księcia Williama, dlatego wzbudza tak wielkie zainteresowanie na całym świecie. Dziewczynka przyszła na świat 2 maja 2015 roku o godz. 8.34 rano czasu brytyjskiego w szpitalu St. Mary's w Londynie i ważyła niewiele ponad 3,6 kg i już od czasu opublikowania jej pierwszych fotografii tuż przed oddziałem porodowym, stała się ulubienicą Brytyjczyków.

Mała księżna doskonale czule się w blasku fleszy, jednak od czasu do czasu potrafi dać fotoreporterom do wiwatu. Charlotte pozując do zdjęć potrafi pokazać język, czasami nie zwraca uwagi na zakazy i nakazy dotyczące rodziny królewskiej, a nawet nie kryguje się przed zwracaniem uwagi fotoreporterom, dlatego też sympatycy royalsów śmiało porównują jej silny charakter do królowej Elżbiety II. Co więcej, z roku na rok ukochana córeczka Williama i Kate coraz bardziej przypomina brytyjską monarchinię z czasów jej młodości. Zobaczcie tylko najnowsze, urodzinowe zdjęcie Charlotte!

Fotografia księżniczki Charlotte z okazji jej piątych urodzin, tradycyjnie została wykonana przez jej mamę - księżną Kate, która co roku w dniu urodzin swoich pociech funduje im wyjątkową sesję zdjęciową.

Życzymy księżniczce Charlotte bardzo szczęśliwych szóstych urodzin - czytamy na oficjalnym intagramowym profilu brytyjskiej rodziny królewskiej.

Na zamieszczonym przez rodzinę królewską zdjęciu, Charlotte pozuje w granatowej sukience w różowe i białe kwiaty z listkami w kolorze mięty. Całość dopełnia uroczy kołnierzyk, różowe guziczki i stylowa, fantazyjnie falująca lamówka. Sukienka, w której została sfotografowana jedyna córka książęcej pary Cambridge pochodzi z letniej kolekcji Rachel Riley i jest dostępna sprzedaży za 59 funtów, tj. ok. 309 zł.

Co ciekawe, urodzinowe zdjęcie Charlotte nie zostało pokazane na oficjalnym Instagramie księcia Williama i księżnej Kate. Wszystko za sprawą bojkotu social mediów, do którego przyszły następca brytyjskiego tronu dołączył jako prezydent The Football Asssociation, czyli związku piłkarskiego.

W ten weekend dołączamy do społeczności piłkarskiej w Wielkiej Brytanii, jednocząc się w celu bojkotu mediów społecznościowych od godz. 15:00 w piątek 30 kwietnia do godz. 23:59 w poniedziałek 3 maja, w odpowiedzi na ciągłe ataki otrzymywane online przez graczy i wielu innych członków społeczności piłkarskiej - napisał na Instagramie książę William.

Księżniczce Charlotte składamy najszczersze urodzinowe życzenia.

Księżniczka Charlotte przyszła na świat 2 maja 2015 roku.

Jedyna córka księcia Wiliama i księżnej Kate od razu stała się ulubienicą Brytyjczyków. Dziś prawnuczka Jej Królewskiej Mości obchodzi 6 urodziny.