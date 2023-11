Reklama

Księżniczka Charlotte ma już 3 lata. Dziewczynka chodzi do przedszkola i mimo młodego wieku posługuje się dwoma językami. Okazuje się, że księżniczka ma już swoją pasję, którą rodzice pozwalają jej rozwijać. Zobaczcie, po kim odziedziczyła zamiłowanie do... tańca!

Księżniczka Charlotte uwielbia taniec!

Niedawno pisaliśmy o tym, że książę George uwielbia tańczyć i nawet William przyznał, że wychodzi mu to bardzo dobrze. Rodzice zamierzają wspierać pasję syna i pozwalają mu na profesjonalną naukę. Okazuje się, że Charlotte też kocha tańczyć. W tak młodym wieku dziewczynka chodzi z mamą do opery i najbardziej podobał jej się balet Dziadek do orzechów. Zamiłowanie do tańca dzieci odziedziczyły po swojej babci, księżnej Dianie, która nigdy nie ukrywała, że kocha taniec.

Chciała zostać baletnicą, ale pozostało to jedynie jej niespełnionym marzeniem. Może księżniczce Charlotte zrealizuje marzenie swojej babci!

Księżniczka Charlotte poszła do szkoły

Instagram

Księżniczka Charlotte

Księżniczka Charlotte i książę George z rodzicami podczas chrztu brata Louisa