Co najbardziej lubi robić księżniczka Charlotte? Jedyna córka księcia Williama i księżnej Kate może pochwalić się nietypowym hobby. 4-latka w przeciwieństwie do swoich rówieśniczek nie ma hopla na punkcie lalek i zabaw w dom. Charolotte woli bardziej "męskie zabawy" przy których można potłuc sobie kolano czy łokieć!

Co ciekawe, zachowanie Charlotty w ogóle nie dziwi książęcej pary Cambridge, bo to właśnie dzięki nim dziewczynka ma takie zainteresowania. Przeczytajcie, co najwięcej frajdy sprawia prawnuczce królowej Elżbiety II. Będziecie zaskoczeni.