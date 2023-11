Zdaniem Patti Wood Harry będzie bardzo dobrym ojcem. Książę podczas spotkań z najmłodszymi nie boi się z nimi rozmawiać, a wręcz robi to z chęcią. Nie straszne jest mu również ubrudzenie się!

Harry potrafi przykucnąć, zniżyć się do poziomu dziecka i położyć ręce na ziemię, mimo że jest księciem. Możesz powiedzieć, że takie zachowanie jest spontaniczne, ale tak naprawdę to pokazuje, że on chce mieć kontakt z dzieckiem, a nie patrzeć na nie z góry - powiedziała ekspertka w Good House Keeping.