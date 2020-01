Księżna Kate zdradziła, że William już nie chce więcej dzieci! Kolejny kryzys w ich małżeństwie!?

Księżna Kate i książę William, mimo opuszczenia rodziny królewskiej przez Meghan i Harry’ego, bez zmian wypełniają swoje obowiązki. Jeszcze nie ma decyzji czy starszy brat przejmie część patronatów księcia Sussex, na razie para pracuje zgodnie ze swoim terminarzem. Ostatnio pojawili się w Bradford, gdzie Kate zachwyciła swoją suknią z Zary i przy okazji wyznała, że nie planuje czwartego dziecka, bo William nie chce mieć więcej dzieci! Dlaczego zdecydowała się na takie wyznanie?

Kate i William mają już trójkę dzieci. George i Charlotte chodzą już do szkoły, a mały Louis jeszcze najwięcej czasu spędza z mamą i nianią. Księżna Cambridge zawsze podkreślała, że chce mieć dużą rodzinę i co jakiś czas pojawiają się spekulacje na temat czwartej ciąży. Jednak teraz księżna rozwiała te plotki jednym zdaniem!

Podczas wizyty w Bradford rozmawiała z jednym z fanów rodziny królewskiej i jak pisze królewska korespondentka Rebecca English z ust księżnej miały paść słowa:

Co prawda para podczas oficjalnych wyjść zawsze się uśmiecha, ale o kryzysie w ich małżeństwie już od dawna jest głośno. Kiedy nie wiedzą, że są pod ostrzałem fotoreporterów wcale ze sobą nie rozmawiają, a z ich twarzy znikają wyuczone uśmiechy. Jakiś czas temu brytyjskie media pisały nawet o ich rozwodzie, ale na ten królowa Elżbieta nigdy się nie zgodzi!

The Duchess of Cambridge insisted today that her husband doesn’t want any more children.

Kate told a fan outside Bradford’s City Hall: ‘I don’t think William wants any more.’ #WilliamAndKate #RoyalVisitBradford 👶 👑