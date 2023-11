Obecnie cały świat skupiony jest na Archiem, synu Meghan Markle i księcia Harry'ego, który przyszedł na świat 6 maja. Kilka dni później wszyscy mogli go wreszcie zobaczyć, gdy Meghan i jej mąż zdecydowali się wyjść na spotkanie z fotoreporterami i zaprezentowali swoją pociechę. Przed parą wiele wspaniałych chwil, ale z pewnością również i sporo tych niełatwych. Wiedzą coś o tym księżna Kate i książę William, którzy nawet gratulując Meghan i Harry'emu powitali ich w "społeczeństwie osób pozbawionych snu".

Oczywiście jestem podekscytowany, absolutnie zachwycony i nie mogę się doczekać, by zobaczyć ich w ciągu najbliższych kilku dni, kiedy sprawy się uspokoją ... Jestem bardzo zadowolony i cieszę się, że mogę powitać mojego brata w rodzicielskim społeczeństwie pozbawionym snu - wyznał książę William.

To nie wszystko, bo jak się okazuje, książęca para nie tylko nie sypia dobrze, ale i musi wykazywać się wyjątkową czujnością. Zdradziła to ostatnio księżna Kate, opowiadając o swoim najmłodszym synu, księciu Louisie.

Książę Louis to mały łobuziak

Księżna Kate - jak każda mama - chętnie opowiada o swoich pociechach. Obecnie największe wyzwanie stanowi dla niej opieka nad rocznym księciem Louisem, który już teraz pokazuje, że ma niezły charakterek! Książę Louis nieustannie daje jej popalić, o czym księżna opowiedziała na ostatnim spotkaniu z prasą.

Księżna Kate wyznała, że wystarczyła chwila nieuwagi, by książę Louis wspiął się sam na szczyt zjeżdżalni! Księżna w ostatniej chwili zobaczyła, co się dzieje i ściągnęła swojego syna, by nie zrobił sobie krzywdy.

CIekawe, czy wobec tego księżna Kate i książę William szybko zdecydują się na czwarte dziecko? Ostatnio coraz częściej plotkuje się, że lada moment księżna ogłosi, że jest w ciąży. Trudno zauważyć jednak jakiekolwiek ciążowe krągłości, patrząc na jej zdjęcia. Jeśli jednak faktycznie Kate spodziewa się kolejnego dziecka, to chyba zdecyduje się na zatrudnienie kolejnej opiekunki.

Książę Louis ma zaledwie rok, ale już pokazuje swój charakterek

East News

Książę Louis od pierwszych dni życia nieźle dokazywał

East News