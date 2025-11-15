Księżna Kate opublikowała w sieci trzeci odcinek swojego cyklu „Matka Natura”, który podsumowuje piękno przyrody w okresie jesiennym. Tym razem nagranie poruszyło opinię publiczną. Widzimy na nim księżną Walii w zupełnie nowej odsłonie — ubrana w swobodny, wygodny strój, spędza czas z dziećmi w lesie. Przyszła królowa opowiedziała o szczególnym momencie, który przeżywa.

Księżna Kate w Windsor Great Park z dziećmi i szefem kuchni

Najnowszy odcinek „Matki Natury” został nagrany m.in. w Long Meadow Cider, Mallon Farm i innych lokalizacjach w Irlandii Północnej, które para książęca odwiedziła w październiku. Jednak najbardziej emocjonalne sceny uchwycono w Windsor Great Park.

Szczególne poruszenie wywołała scena zarejestrowana w Windsor Great Park. Księżna Kate pojawiła się tam wraz z dziećmi z Farley Junior Academy w Luton oraz szefem kuchni Gillem Mellorem. Wspólnie gotowali na świeżym powietrzu przy ognisku, dzielili się posiłkami i historiami. Dzieci brały czynny udział w zajęciach, co stanowiło element wspieranej przez organizację Go Beyond inicjatywy kontaktu z naturą dla młodzieży z trudnych środowisk.

W miarę jak dni stają się krótsze, a cienie dłuższe, energia lata ustępuje miejsca jesieni. To pora roku sprzyjająca refleksji i udoskonaleniu mówi księżna Kate w poruszającym fragmencie filmu.

Wspólne gotowanie na łonie natury z udziałem dzieci i księżnej wywołało liczne reakcje w mediach społecznościowych. To wyjątkowe nagranie ukazuje bardziej osobistą i bliską codzienności twarz członkini rodziny królewskiej.

Kate pokazała się w stylizacji od Victorii Beckham w nowym domu

Księżna Kate nie ograniczyła się tylko do publikacji nowego odcinka. W ostatnim czasie uczestniczyła także w szeregu oficjalnych wydarzeń. W Oxfordzie spotkała się z wolontariuszami organizacji Home-Start, która wspiera rodziny z małymi dziećmi. Na tę okazję wybrała zielony zestaw od Victorii Beckham, który spotkał się z uznaniem komentatorów mody.

9 listopada 2025 r. w Londynie księżna uczestniczyła w Narodowym Nabożeństwie Pamięci. W wydarzeniu brali udział także król Karol III i królowa Kamila. Księżna Kate zaprezentowała się w czarnej, eleganckiej sukni, pokazując klasę i szacunek wobec okazji. Obecnie Kate szykuje się na świąteczne kolędowanie, które należy do tradycji całej rodziny królewskiej.

Jesień 2025 r. była również czasem zmian prywatnych w życiu rodziny królewskiej. Księżna Kate nadzorowała przeprowadzkę swojej rodziny do nowego miejsca — Forest Lodge, który nazywany jest „domem na zawsze” dla Kate, Williama i ich dzieci.

