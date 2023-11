Książę William podczas przemówienia wyjaśnił zebranym gościom, dlaczego na spotkaniu nie pojawiła się królowa Elżbieta II i powiedział:

Mojej babci jest przykro, że nie jestem tu dziś wieczorem, ale poprosiła mnie, abym przekazał wam najgorętsze życzenia. Kontynent afrykański zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. To miejsce, do którego mój ojciec zabrał mojego brata i mnie krótko po śmierci naszej matki, a kiedy zdecydowałem, oświadczyć Catherine, nie mogłem wymyślić innego miejsca niż Kenia, by uklęknąć na jedno kolano. Przez całe życie spędziłem już czas w wielu częściach Afryki. Jestem również zaszczycony, że jestem Patronem Królewskiego Towarzystwa Afrykańskiego. Jak Catherine i ja powiedzieliśmy Wam dziś wieczorem, mamy nadzieję, że w przyszłości odwiedzimy wiele innych krajów i podzielimy się z naszymi dziećmi wzajemną miłością do tego kontynentu.