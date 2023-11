1 z 5

Ostatnie tygodnie nie były łatwe dla księżnej Kate. Gazety rozpisywały się o jej problemach z księciem Williamem, które miały doprowadzić do poważnego kryzysu małżeńskiego. Wszystko przez plotki o romansie Williama z najlepszą przyjaciółką Kate, Rose Hanbury. Romans miał rozwijać się, gdy Kate... była w ciąży z księciem Louisem. Rodzina królewska nie skomentowała tych plotek, pojawiły się za to doniesienia o tym, że planuje pozwać gazetę, która napisała o tym romansie. Mimo plotek, Kate starała się nie pokazać po sobie, że zabolały ją publikacje medialne. Teraz jednak wszystko wraca do normy, a Kate wspiera męża podczas ważnych wydarzeń.