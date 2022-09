Księżna Kate w pierwszym wystąpieniu po pogrzebie Elżbiety II. Wszyscy patrzą na jej płaszcz

Księżna Kate na pogrzebie księcia Filipa pojawiła się w skromnej i niezwykle symbolicznej stylizacji z pięknym naszyjnikiem z pereł. Żona Williama zdecydowała się tego dnia oddać hołd nie tylko zmarłemu mężowi królowej Elżbiety II, ale całej rodzinie królewskiej i nawiązała do tradycji. Zrobiła coś, co dla Meghan zawsze było problemem. Co na to żona Harry'ego? Okazuje się, że Meghan zdecydowała się na zupełnie inny gest. Nie uwierzycie, co zrobiła? Kate na pogrzeb księcia Filipa wybrała wyjątkowy dodatek, aby podkreślić tradycję. Meghan też zdecydowała się na wyjątkowy gest! Księżna Kate jest znana z tego, że jej stylizacje są zawsze bardzo przemyślane i podczas najważniejszych uroczystości w rodzinie królewskiej stara się, aby dodatki, które wybiera niosły ze soba specjalne przesłanie. Księżna Cambridge założyła historyczny naszyjnik z pereł, który wcześniej należał do samej królowej, a potem otrzymała go księżna Diana w dniu ślubu z księciem Karolem. Kate po raz pierwszy pojawiła się w perłowej kolii z okazji 70. rocznicy związku małżeńskiego Elżbiety II i księcia Filipa. To nie wszystko sympoliczne są również diamentowe kolczyki, które wybrała Kate, a kiedyś były prezentem od Filipa dla królowej w 1947 roku. Żona Williama w ten sposób podkreśliła wyjątkową więź i pokazała, że kultywowanie tradycji rodzinnych jest dla niej bardzo ważne. Okazuje się, że Meghan choć osobiście nie mogła wziąć udziału w pogrzebie dziadka swojego męża zdecydowała się w wyjątkowy sposób złożyć kondolencje królowej Elżbiecie II i wysłała odręcznie napisany list oraz wieniec z sympolicznymi kwiatami: Księżna Sussex nie mogła dziś uczestniczyć w pogrzebie księcia Filipa, ale nie pozostała niezauważona. Księżna Meghan wysłała...