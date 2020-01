Księżna Kate w kościele spotkała "kochankę" księcia Williama!? Jak zareagowały na swój widok?

Plotki o romansie księcia Williama i Rose Hanbury ucichły już jakiś czas temu, ale księżna Kate od tamtej pory nie spotykała się z dawną przyjaciółką. Aż do teraz! Do przypadkowego spotkania Kate i Rose doszło przed kościołem, kiedy obie kobiety wraz ze swoimi mężami wybrały się na mszę świętą w Sandringham. Na uwagę zasługuje nie tylko stylizacja Kate, która delikatnie wyeksponowała jej brzuch, ale zachowanie obu kobiet. Jak na siebie zareagowały?

Kate spotkała "kochankę" Williama

Rzekomy romans księcia Wiliama wyszedł na światło dzienne wiosną 2019 roku. Brytyjskie tabloidy donosiły, że książę miał zdradzać Kate, kiedy była w ciąży z księciem Louisem. W kwietniu pojawiły się informacje, że księżna Cambridge zerwała wszelkie kontakty z dawną przyjaciółką, Rose i poprosiła Williama, aby wykluczył ją z ich towarzystwa.

Stosunki między nimi stały się napięte i nikt nie wie dlaczego. Przez lata bardzo wiele je przecież łączyło - pisało "The Sun".

Teraz kobiety pojawiły się na tej samej mszy w kościele w Sandringham, ale nie stały obok siebie i obie zostały otoczone przez inne kręgi osób. Kate w drodze do kościoła pięknie się uśmiechała, ale chwilę potem na jej twarzy pojawił się grymas zaskoczenia.

Co prawda Rose Hanbury nie należy do rodziny królewskiej, ale jest częścią brytyjskiej elity i żoną milionera, Davida Rocksavage, a to oznacza, że drogi jej i Kate jeszcze nie raz się zejdą.

Czy kiedyś wyjdzie na jaw, co tak naprawdę poróżniło Kate i Rose? Czy to naprawdę był William!?

Książę William, księżna Kate i Rose Hanbury. Kiedyś kobiety były przyjaciółkami