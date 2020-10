Księżna Kate w czwartej ciąży? Najnowsze zdjęcia nie uciszą plotek!

Kilka dni temu jeden z magazynów ogłosił, że księżna Kate jest w czwartej ciąży. Według informacji podanych przez New Idea to księżniczka Charlotte przypadkowo miała wyjawić pilnie strzeżony sekret. Teraz księżna Cambridge pojawiła się na oficjalnej wizycie w Instytucie Biologii Rozrodu i Rozwoju w Imperial College w Londynie. W ten sposób żona księcia Williama i matka trójki dzieci obchodziła Baby Loss Awareness Week. To trudny temat bez względu na szerokość geograficzną. Stylizacja, jaką wybrała na tę okazję nie uciszy plotek o kolejnej ciąży! Sami zobaczcie...

Księżna Kate w czwartej ciąży?

O czwartej ciąży księżnej Kate media spekulują już od dawna, a w ostatnim czasie plotki na ten temat nie cichną za sprawą gestów, jakie wykonuje żona Williama. Po raz kolejny dłoń księżnej Cambridge coraz częściej wędruje w okolice brzucha, co zauważyły przede wszystkim komentatorki życia rodziny królewskiej, a wśród nich Judi James:

To wręcz charakterystyczny gest dla Kate. Ostatnio zdarza jej się to coraz częściej - twierdzi Judi James w rozmowie z "Express".

Teraz spekulacje podgrzała nowa stylizacja Kate. Niebieska dopasowana sukienka uwydatniła lekko zaokrąglony brzuszek. Czyżby sugestie o czwartej ciąży księżnej Kate tym razem okazały się prawdziwe? Tylko spójrzcie na to zdjęcie, widać, że pasek unosi się lekko nad brzuchem.

Można już gratulować?

Księżna Kate zawsze marzyła o dużej rodzinie. Czwartą ciążę księżnej ogłosił niedawno magazyn New Idea.