Księżna Kate jest w czwartej ciąży? Tajemnicę miała zdradzić księżniczka Charlotte!

Księżna Kate i książę William są najpopularniejszą parą brytyjskiej rodziny królewskiej. Mają już trójkę dzieci, a jak wiadomo księżna Cambridge marzyła o dużej rodzinie. Wygląda na to, że teraz to pragnienie może się spełnić! Trzymany w tajemnicy sekret rodzinny, według tabloidu, miała zdradzić sama księżniczka Charlotte. Co więcej dziewczynka powiedziała też, jakiej płci będzie przyszłe royal baby!

Księżna Kate jest w czwartej ciąży?

Co jakiś czas pojawiają się doniesienia o czwartej ciąży księżnej Kate. Media i eksperci od rodziny królewskiej analizują gesty i zachowania żony Williama podczas publicznych wyjść. Okazuje się, że Kate ma już pewne wypracowane gesty, które były charakterystycznie dla okresu ciąży i co zaskakujące – znów się pojawiają. Według tabloidu „New Idea” teraz jest już pewne, że księżna Kate jest w czwartej ciąży i miała o tym poinformować przypadkowo księżniczka Charlotte.

To chłopiec! – widać na pierwszej stronie magazynu.

Komentatorki życia rodziny królewskiej, a wśród nich ekspertka Judi James, podkreślają jednoznacznie, że gesty mogące świadczyć o kolejnej ciąży Kate powtarzają się coraz częściej. Chodzi oczywiście o charakterystyczne trzymanie ręki na brzuchu. To oznacza, że doniesienia tabloidu tym razem mogą być prawdziwe!

To wręcz charakterystyczny gest dla Kate. Ostatnio zdarza jej się to coraz częściej - twierdzi Judi James w rozmowie z "Express".

Być może faktycznie George, Charlotte i Louis niebawem powitają na świecie młodszego brata lub siostrę!

Zobacz także: Dramat przy rezydencji księżnej Kate i księcia Williama! Znaleziono zwłoki kobiety...

Czy to oznacza, że Kate po raz czwarty zostanie mamą.