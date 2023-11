Księżna Kate i książę William kończą już kilkudniową oficjalną wizytę w Pakistanie. Tym razem wybrali się do górzystej miejscowości Chitral, gdzie spotkali się z mieszkańcami i mieli okazję więcej dowiedzieć się więcej o kulturze tego regionu.

Reklama

Księżna Cambrige, jak zawsze idealnie dopasowała stylizację do okazji i postawiła na stonowane kolory i jasny płaszcz z ornamentami. Okazuje się, że niemal identyczny miała księżna Diana podczas wizyty w tym kraju! To nie pierwsza sytuacja, kiedy żona Williama wybiera podobne stylizacje do jego matki... Zobaczcie, jak prezentowała się tym razem!