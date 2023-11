1 z 5

Księżna Kate to mistrzyni modowego recyklingu. Żona księcia Williama jest wyjątkowo oszczędna i często wykorzystuje swoje kreacje więcej niż jeden raz, udowodniając przy okazji, że niczym (no prawie) nie różni się od "zwykłych" kobiet. Być może właśnie to jeden z powodów, dla których miliony kobiet na całym świecie inspirują się jej stylem. Tym razem fanki stylu księżnej Kate mają kolejny powód do radości, bo żona Williama właśnie pojawiła się w kreacji, którą miała na sobie kilka razy. Nową, a właściwie starą stylizację zaprezentowała na sobie podczas wizyty w szkockim Dundee. Zobaczcie, jak prezentowała się księżna i sprawdźcie, gdzie i kiedy jeszcze miała na sobie ten strój!

