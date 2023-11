Reklama

Czy księżna Kate i książę William będą mieli kolejne dziecko? Brytyjska prasa zaczęła zadawać to pytanie, kiedy tylko pojawił się na święcie... książę Louis. W tym roku najmłodsze dziecko księżnej Kate i księcia Williama skończy rok. Z pewnością będzie to świetna okazja do wspólnego świętowania. Od dłuższego czasu nie milkną też plotki na temat kolejnej ciąży Kate Middleton. Niektórzy wypatrują u niej ciążowych krągłości. Czy to może być prawda?

Zobacz także: Książę Karol namawiał Williama, żeby zerwał z Kate. Padły szokujące słowa

Księżna Kate jest w ciąży?

Księżna Kate urodziła już trójkę dzieci George'a, Charlotte i Louisa. Za każdym razem bardzo ciężko znosiła ciążę. Konieczna nawet była wizyta w szpitalu. Księżnej Kate w ciąży dokuczają nieustające mdłości. Jest to dość powszechna przypadłość przyszłych mam, ale u Kate była tak silna, że osłabionej księżnej groziło odwodnienie organizmu. Dlatego decyzja o kolejnych dzieciach była dla niej wyjątkowo trudna. Teraz zagraniczna prasa donosi, że księżna Kate ostatecznie zdecydowała, że nie chce już zachodzić w ciążę. W rodzinie królewskiej mało kto decyduje się na tak liczną rodzinę. Kate i William są jedynym przypadkiem małżeństwa, które ma aż trójkę dzieci. Nie licząc oczywiście królowej Elżbiety i księcia Filipa, którzy zdecydowali się na czwórkę potomstwa.

Czy księżna Kate i książę William faktycznie nie będą mieli już dzieci? Czas pokaże!

POLECAMY: Tego już za wiele! Jeśli Meghan Markle to zrobi, królowa Elżbieta może się wściec

Kate i William nie chcą mieć już dzieci?

East News

W tym roku książę Louis skończy rok

East News

Książęta to ulubieńcy Brytyjczyków.

East News