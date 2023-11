Reklama

Choć książę William i księżna Kate uchodzą za dobraną parę, ich związek nigdy nie był idealny. Przechodzili wiele kryzysów, a raz nawet rozstali się! Następca brytyjskiego tronu poznał Kate na Uniwersytecie w Szkocji, na którym oboje studiowali historię sztuki. Niektórzy żartowali, że Kate specjalnie zgłosiła się na ten uniwersytet, żeby poznać księcia, bo już w dzieciństwie podkochiwała się w nim. Początki nie były łatwe, William nie mógł odnaleźć się na historii sztuki, dlatego zmienił kierunek na geografię i już nie miał zajęć razem z Kate. Do tego książę sporo imprezował i często zmienił dziewczyny. Wszystko zmieniło się, gdy Kate oraz William wraz z grupą kolegów z uczelni zamieszkali pod jednym dachem. Para zaczęła się przyjaźnić i spędzać razem czas. William stracił dla Kate głowę podczas charytatywnego pokazu, podczas którego Kate wystąpiła w odważnej stylizacji. Po pokazie próbował ją pocałować, ale Kate odrzuciła go, bo oboje byli wtedy w związkach. Z czasem jednak zostali singlami i wtedy postanowili pójść na pierwszą randkę. Dalszą część historii zna już cały świat, ale teraz wyszły na jaw nowe fakty na temat pierwszego kryzysu w ich związku.

Po kilku latach związku i wspólnego mieszkania, Kate i William mieli pierwszy poważny kryzys. Oboje kończyli wtedy studia i Kate marzyła o tym, żeby dostać od Williama pierścionek. On jednak nie był jeszcze gotowy na ślub i odkładał ten moment. Nawet sam książę Karol uważał, że syn powinien zerwać z Kate skoro nie chce się z nią ożenić. Jednak na pierwszy kryzys Williama i Kate największy wpływ miała... inna kobieta!

Autorka królewskich biografii, Katie Nicholl, twierdzi, że w 2004 roku William planował wakacje bez Kate, ponieważ chciał od niej odpocząć.

- Kate kwestionowała zaangażowanie Williama w związek, a także miała własne podejrzenia i wątpliwości dotyczące ich przyszłości - pisze Katie Nicholl.

Okazuje się, że Kate miała wątpliwości, ponieważ wokół Williama kręciło się wiele kobiet. Jedną z nich była amerykańska dziedziczka, Anna Sloan, z którą William przyjaźnił się. Książę wraz z grupą przyjaciół pojechał nawet do jej posiadłości w Teksasie. Choć ostatecznie między Anną, a Williamem do niczego nie doszło, Kate zabolało to, że William pojechał tam bez niej, a następnie udał się z przyjaciółmi na wakacje do Grecji. Ostatecznie, gdy William wrócił z urlopu, para pogodziła się. Prawdziwy kryzys nadszedł trzy lata później, w 2007 roku, gdy na ponad rok zerwali ze sobą. Dopiero po tak długiej rozłące William zrozumiał, że Kate to "ta jedyna" i oświadczył jej się.

Anna Sloan - przyjaciółka księcia Williama

