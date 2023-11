Księżna Kate nie ma łatwego życia. W związku z tym, że jej mąż może zostać królem nie może pozwolić sobie na ignorowanie zasad panujących w rodzinie królewskiej. Za jakiś czas księżna będzie stała przed bardzo trudnym wyborem. Okazuje się, że książę George, kiedy osiągnie odpowiedni wiek, nie będzie mógł już podróżować z rodzicami samolotem. Co wtedy zrobi Kate?

Dlaczego księżna Kate będzie musiała wybierać między Williamem a Georgem?

Niemal każda dziedzina życia jest objęta protokołem, którego przestrzegania zobowiązują się wszyscy członkowie rodziny królewskiej. Elżbieta II surowo patrzy na każde złamanie zasad i do tej pory rekordzistką niezmiennie pozostaje Meghan Markle. Do niedawna podróżować samolotem mogło kilka osób z rodziny królewskiej lub rodzice z małymi dziećmi, jednak od kiedy katastrofy lotnicze zdarzają się o częściej – zmieniono zasady!

Królowa w trosce o bezpieczeństwo następców tronu wprowadziła zasadę, zgodnie z którą dzieci od 12 roku życia latają innym samolotem. To oznacza, że książę George nie będzie mógł latać z księciem Williamem ze względu na możliwość wypadku. Z tego powodu Kate stanie przed trudnym wyborem. Jednak to mało prawdopodobne, aby królowa pozwoliła jej latać z synem, szczególnie jeśli będą to oficjalne wizyty i w grę wejdą kwestie reprezentacyjne. Księżna Cambridge zapewne będzie musiała stać u boku męża! Może się jej to nie spodobać!

Książę George za jakiś czas będzie latał oddzielnym samolotem

