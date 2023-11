Tego nikt się nie spodziewał! Księżna Kate do tej pory uważana była za skromną, pokorną, dla niektórych nawet nijaką żonę księcia Williama. Księżna dotychczas nie wyróżniała się niczym szczególnym, nie pokazywała pazurków, jak Meghan Markle i godziła się na wszystko, co fundował jej mąż (łącznie z okropnym zachowaniem w towarzystwie innych kobiet i zdradą). Teraz okazuje się jednak, że księżna Kate ma wyjątkowy talent i to wokalny! Zobaczcie nagranie wideo poniżej.

Księżna Kate ma ogromny talent wokalny

Gdyby tylko chciała, księżna Kate dziś mogłaby być gwiazdą estrady! Wyszło na jaw bowiem, że jest obdarzona niezwykłym talentem wokalnym. Na Instagramie pojawiło się nagranie z jej występu, gdy była nastolatką i brała udział w musicalu "My Fair Lady". Księżna Kate wykonała piosenkę "Wouldn't It Be Lovely". Księżna Kate świetnie poradziła sobie z tym niełatwym utworem i to w tak młodym wieku. Nie fałszuje, ma mocny głos. Gdyby tylko porządnie popracowała nad sobą pod okiem specjalistów, dziś moglibyśmy słuchać jej hitów!

Posłuchajcie, jak śpiewa księżna Kate:

Fani nie mogą wyjść z podziwu.

Piękny głos Myślę, że wciąż pięknie śpiewa i robi to w domu dla swoich dzieci Chcę więcej! Widać, że jest bardzo pewna siebie - komentują.

Myślicie, że faktycznie księżna Kate śpiewa swoim dzieciom? Żałujecie, że zdecydowała się zostać żoną księcia Williama zamiast piosenkarką?

