Księżna Kate i książę William tworzą niemal idealny związek, ale nie jest tajemnicą, że nie zawsze tak było. Przed laty ich relacja była bardzo burzliwa i zakończyła się nawet kilkoma rozstaniami! Ostatnio też sporo mówiło się o kryzysie w związku pary i romansie księcia Williama z przyjaciółką Kate, Rose Handbury. Para nigdy nie odniosła się do plotek, ale Rose i jej mąż z honorowych i częstych gości dworu królewskiego stali się tymi niemile widzianymi.

Tymczasem Kate i William robili dobrą minę do złej gry, aż w końcu ostatecznie pokonali kryzys i znów wyglądają na szczęśliwych. Kate wiele wybacza swojemu mężowi i na wiele się godzi. Ostatnio wyszło na jaw, jakie m.in. zachowanie w Williamie akceptuje. Dla wielu kobiet byłoby to niewybaczalne!

Księżna Kate akceptuje okropne zachowanie Williama

Jakiś czas temu jedna ze znajomych księżnej Kate ujawniła mediom, jakie zachowanie księcia Williama Kate akceptuje. Okazało się, że książę... ciągle ogląda się za innymi kobietami! I choć to książę Harry miał do tej pory przypiętą łatkę kobieciarza, w rzeczywistości to William nie mógł i wciąż nie może oderwać wzroku od innych kobiet.

Zawsze oglądał się za kobietami, znacznie bardziej niż Harry, który ma łatkę rodzinnego playboya. To jest coś, o czym Kate wiedziała i akceptowała to – to była część umowy - wyznała znajoma księżnej Kate.

Według Express.co.uk, właśnie takie zachowanie Williama przyczyniło się do rozpadu jego związku z Kate w 2007 roku. Middleton nie mogła wtedy znieść, że książę nieustannie ogląda się za innymi, a jej nie chce się oświadczyć. W 2010 roku para wróciła do siebie i w końcu się zaręczyła, a Kate najwyraźniej zdecydowała się zaakceptować słabość swojego męża. Byłybyście w stanie zrobić to samo?

Księżna Kate wiele wybacza Williamowi

Para kolejny raz pokonała kryzys

