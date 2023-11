1 z 4

Księżna Kate z dziećmi

Jakiś czas temu księżna Kate wraz z dziećmi wybrała się na charytatywny turniej polo Maserati Royal Charity Polo Trophy w klubie Beaufort Polo Club w Gloucestershire. W zawodach brał udział jej mąż, dlatego Kate Middleton nie mogła opuścić tego wydarzenia! Jednak księcia George'a i księżniczkę Charlotte bardziej od zmagań ich taty interesowały psoty na świeżym powietrzu.

Fotoreporterzy uwiecznili te zabawy na licznych zdjęciach, które trafiły do mediów. Nie wszystkim jednak przypadły one do gustu. W sieci pojawiło się wiele negatywnych komentarzy pod adresem księżnej Kate. O co chodziło oburzonym internautom? Dowiesz się tego z naszej galerii!

