Księżna Kate ponownie pokazała, jak bliskie są jej sprawy związane z walką z rakiem. 13 grudnia odwiedziła Ever After Garden w Londynie – miejsce szczególne, pełne symboliki i wspomnień o tych, którzy przegrali walkę z chorobą nowotworową. Jej wizyta nie była zapowiadana publicznie, co sprawiło, że stała się jeszcze bardziej intymna i poruszająca.

Ever After Garden to instalacja artystyczna stworzona z tysięcy świecących białych róż, każda z nich symbolizująca zmarłego na raka. Wizyta księżnej była cicha, bez kamer i błysku fleszy – za to pełna emocji. Żona księcia Williama wtopiła się w atmosferę zadumy, refleksji i pamięci.

Księżna Kate zostawiła poruszającą notatkę

Podczas wizyty księżna Kate zostawiła odręcznie napisaną notatkę. Jej treść była prosta, ale niesamowicie wymowna.

W miłosnej pamięci wszystkich tych, którzy stracili życie z powodu raka. C napisała.

Notatka została umieszczona wśród trawy, w otoczeniu ponad 30 tysięcy świecących róż. Symboliczny gest księżnej Kate głęboko poruszył internautów, a media na całym świecie odnotowały ten moment jako jeden z najbardziej emocjonalnych w ostatnim czasie.

Nie był to pierwszy raz, kiedy księżna Kate zaangażowała się w działania związane z tematyką onkologiczną. Po ujawnieniu własnej diagnozy raka aktywnie wspiera osoby zmagające się z chorobą. Warto przypomnieć, że niedawno król Karol III opowiedział o swojej walce z nowotworem.

Ogród pamięci w Londynie zebrał już 1,6 mln dol. dla chorych

Ever After Garden powstał w 2019 roku z inicjatywy projektantki Anyi Hindmarch i pisarki Camilli Morton. Jego celem było nie tylko stworzenie przestrzeni do upamiętnienia zmarłych na raka, ale również wsparcie finansowe dla Royal Marsden Cancer Charity.

Do tej pory dzięki działalności ogrodu udało się zebrać ponad 1,6 mln dol. dla Royal Marsden NHS Foundation Trust – jednej z najważniejszych instytucji onkologicznych w Wielkiej Brytanii. Każde światło i każda róża to osobna historia, wspomnienie i symbol nadziei dla tych, którzy nadal walczą.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Ever After Garden, który zbiera ważne fundusze dla The Royal Marsden Cancer Charity. Każdy kwiat, każde światło to wspólne wspomnienie, iluminacja wspólnej miłości, pamięci i nadziei czytamy we wpisie na oficjalnym profilu.

Reakcje na wizytę księżnej Kate. Media i fani poruszeni

Odręczna notatka i wizyta księżnej Kate w Ever After Garden wywołały ogromne poruszenie w mediach i wśród internautów. Fani rodziny królewskiej wyrażali w komentarzach wzruszenie i szacunek dla gestu księżnej.

Wielu zauważyło, że ten skromny, ale pełen emocji hołd był niezwykle osobisty. Użytkownicy mediów społecznościowych docenili również sposób, w jaki księżna nie tylko wspiera innych, ale również dzieli się swoją osobistą historią walki z chorobą.

Nie brakowało głosów podkreślających, że takie gesty są wyjątkowo potrzebne – przypominają o znaczeniu solidarności, empatii i pamięci. Hashtag #EverAfterGarden szybko zyskał popularność, a wpis księżnej Kate na Instagramie zebrał setki tysięcy reakcji.

Wizyta w ogrodzie pamięci była nie tylko symbolicznym aktem, ale także kolejnym potwierdzeniem zaangażowania księżnej Walii w działalność charytatywną. Księżna Kate raz jeszcze udowodniła, że słowo i gest mogą nieść nadzieję.

