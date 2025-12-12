Ostatnie lata nie były łaskawe dla brytyjskiej rodziny królewskiej. Najpierw księżna Kate zniknęła z przestrzeni publicznej i przyznała, że zmaga się z rakiem. Ostatecznie udało jej się wygrać walkę z chorobą i wróciła już do pełni obowiązków, ale niedługo po jej wyznaniu wyszło na jaw, że również król Karol III walczy z nowotworem. Choć stan zdrowia króla Karola III się poprawił, nie oznacza to całkowitego zakończenia leczenia.

Król Karol właśnie wydał oświadczenie i poruszył temat swojej choroby! Jak zaznaczył, harmonogram terapii może zostać skrócony w nadchodzącym roku, jednak nie przekazał informacji, czy udało się wygrać tę walkę. To oświadczenie poruszyło cały świat! Padły wymowne słowa...

Król Karol III wydał emocjonalne oświadczenie o walce z chorobą

77-letni monarcha Wielkiej Brytanii, król Karol III, zdecydował się po raz pierwszy publicznie zabrać głos na temat swojej choroby nowotworowej. Jego wystąpienie zostało zarejestrowane w Clarence House i wyemitowane w ramach brytyjskiej kampanii onkologicznej "Stand Up To Cancer 2025".

Podczas pięciominutowego nagrania król mówił o osobistych doświadczeniach związanych z diagnozą, leczeniem i znaczeniem wczesnego wykrycia nowotworu. Choć nie ujawniono, na jaki typ raka cierpi, monarcha przyznał, że dzięki szybkiemu wykryciu choroby i skutecznemu leczeniu jego stan zdrowia się poprawił.

Dziś mogę podzielić się z wami dobrą wiadomością. Dzięki wczesnemu wykryciu, skutecznej interwencji i stosowaniu się do zaleceń lekarzy harmonogram leczenia onkologicznego może zostać skrócony w nadchodzącym roku. Ten kamień milowy jest zarówno osobistym błogosławieństwem, jak i dowodem niezwykłych postępów, jakie w ostatnich latach poczyniono w onkologii - dowodem, który, mam nadzieję, doda otuchy pięćdziesięciu procentom z nas, którzy zostaną zdiagnozowani z tą chorobą na jakimś etapie życia - wyznał Karol III

Wczesna diagnoza uratowała mu życie? Król komentuje leczenie

Król Karol III podkreślił, że diagnoza raka była dla niego momentem przytłaczającym, ale to właśnie szybkie wykrycie choroby dało mu i lekarzom cenny czas oraz nadzieję. W swoim przemówieniu zaznaczył, że postępy w onkologii, jakich dokonano w ostatnich latach, są niezwykłe i dają szansę połowie populacji, u której w przyszłości może zostać wykryta ta choroba.

Z własnego doświadczenia wiem, że diagnoza raka może być przytłaczająca. Jednak wiem też, że wczesne wykrycie jest kluczem, który może odmienić przebieg leczenia, dając zespołom medycznym bezcenny czas, a pacjentom bezcenną nadzieję. To są dary, które wszyscy możemy pomóc przekazać. dodał monarcha

Król Karol III ma ważny apel

W swoim przemówieniu król Karol III zwrócił uwagę na alarmujące dane, według których co najmniej dziewięć milionów ludzi w Wielkiej Brytanii nie bada się na bieżąco, co znacznie zmniejsza ich szanse w wypadku zdiagnozowania choroby.

Dowiedziałem się jednak także czegoś, co głęboko mnie martwi, co najmniej dziewięć milionów ludzi w naszym kraju nie jest na bieżąco z badaniami przesiewowymi, do których mają prawo. To co najmniej dziewięć milionów utraconych szans na wczesną diagnozę. Statystyki mówią z brutalną jasnością. (...) Wczesna diagnoza dosłownie ratuje życie.

Król Karol III DANIEL LEAL/AFP/East News

