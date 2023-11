Czy to już koniec konfliktu między księciem Williamem a księciem Harrym? Synowie księżnej Diany od kilku miesięcy nie potrafią się ze sobą porozumieć! Wszystkiemu winna ma być Meghan Markle, która dołączyła do rodziny królewskiej. Podobno jej obecność wciąż jest kontrowersyjnym tematem, jednak całe szczęście księżnej Kate udało się rozgonić czarne chmury nad Pałacem. Jak to zrobiła? Przeczytajcie!

