Księżna Kate pochwaliła się prezentem od George'a z okazji dnia Matki! Ich nowe zdjęcia mają ukryty przekaz

Księżna Kate w niedzielę świętowała szczególne wydarzenie - dzień Matki! W Wielkiej Brytanii to święto obchodzone jest 22 marca. Z tej okazji księżna postanowiła pochwalić się za pośrednictwem Instagrama wyjątkowymi zdjęciami! Kate pokazała, jaki piękny prezent otrzymała od swojego synka, a także zamieściła niepublikowane nigdy wcześniej zdjęcia. Wśród nich możemy zobaczyć też księżną Dianę ze swoimi synami. Koniecznie zobaczcie te wyjątkowe fotografie.

Księżna Kate pochwaliła się wyjątkowymi zdjęciami

Obchodzony w Anglii dzień Matki dostarczył księżnej wiele radości! Jak wiadomo, Kate jest mamą trójki dzieci - George'a, Charlotte i Louisa. Z tej okazji najstarszy syn księżnej przygotował dla niej niezwykły prezent! Wygląda na to, że Kate bardzo wzruszyła się tym pięknym gestem od George'a i postanowiła pochwalić się nim ze swoimi fanami! Chłopiec bowiem przygotował dla swojej ukochanej mamy niezwykłą laurkę! Widać, że włożył w nią mnóstwo pracy.

Ponadto księżna pochwaliła się także pięknymi zdjęciami, które nigdy wcześniej nie ujrzały światła dziennego. Kate opublikowała urocze fotografie ze swoimi dziećmi - które, kiedy przyjrzymy się bliżej, ma w sobie ukryty przekaz! Chodzi o to, że na zdjęciu jest Kate, William, George i Charlotte, ale nie ma najmłodszego syna pary - Louise'a. Kate i William od początku przekonywali, że chcą chronić prywatność Louise'a za wszelką cenę - zdjęcie udostępnione przez nich w Dniu Matki to kolejny na to dowód. Mówi się, że Louise to najbardziej tajemniczy członek rodziny królewskiej - i coś w tym rzeczywiście jest... Ale dlaczego akurat on?

Żona księcia Williama wstawiła także zdjęcia księżnej Diany, która trzyma swoich małych synów. Dodatkowo możemy także zobaczyć, jak wyglądała Kate kiedy była noworodkiem, bowiem jej fotografia z mamą również znalazła się na Instagramie! Pod zdjęciami znalazł się także wyjątkowy wpis.

Do matek nowych i doświadczonych oraz rodzin spędzających ten czas razem, ale i osobno - myślimy o was w tym trudnym czasie - brzmi podpis pod fotografiami, nawiązujący do panującej pandemii koronawirusa.

Trzeba przyznać, że zdjęcia opublikowane przez rodzinę królewską są naprawdę wyjątkowe, a prezent od George'a dla swojej mamy to prawdziwe arcydzieło! Sami zobaczcie! (Aby zobaczyć kolejne zdjęcia, kliknij strzałkę w prawo)

East News