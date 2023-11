2 z 4

Mało kto pamięta, że wszystkie imiona księżniczki Charlotte to Charlotte Elizabeth Diana Cambridge. A ten rok będzie wyjątkowy dla jedynej córki księżnej Kate. We wrześniu dziewczynka idzie do szkoły i brytyjskie media donoszą, że dołączy do brata i zostanie zapisana do Thomas Battersea w Londynie. Co prawda decyzja o wyborze szkoły nie jest jeszcze przesądzona, bo Kate i William wybierają szkoły dla dzieci, biorąc pod uwagę przede wszystkim ich zainteresowania. Obecnie księżniczka chodziła do przedszkola Willcocks, gdzie miała wiele artystycznych zajęć, m.in lekcje poezji i garncarstwa.