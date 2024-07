1 z 9

Księżna Kate i książę William nie będą mieli więcej dzieci?

Księżna Kate nie chce trzeciego dziecka?! Podczas kiedy w mediach przynajmniej raz w miesiąc pojawia się kolejna informacja o rzekomej trzeciej ciąży żony księcia Williama, tym razem możemy przeczytać zaskakujące doniesienia! Według publikacji brytyjskiego magazynu "Sunday Express", 35-letnia księżna Kate miała uznać, że nie zamierza więcej rodzić dzieci. Mama 4-letniego księcia George'a oraz 2-letniej księżniczki Charlotte jest zadowolona z obecnego kształtu rodziny i nie chce jej powiększać.

Byłbym zaskoczony, gdyby Kate zdecydowała się na trzecie dziecko - twierdzi. Mają już chłopca i dziewczynkę - ich rodzina jest w tym kontekście kompletna, a Kate i William chcą skupić się na kolejnym rozdziale wspólnego życia - twierdzi źródło magazynu.

To dość zaskakująca informacja! Księżna Kate i książę William zawsze podkreślali, że marzą o dużej rodzinie i niejednokrotnie zachwycali się urokami rodzinnego życia. Od narodzin księżnej Charlotte minęły dwa lata, a wszyscy zaczynają dopytywać, kiedy książęta Cambridge ogłoszą kolejną ciążę. Czy można wierzyć doniesieniom o tym, że nie doczekamy się kolejnej małej księżniczki lub małego księcia? To by była wielka szkoda! Spójrzcie, jak uroczą rodzinę tworzą księżna Kate, książę William i ich słodkie dzieci!

