Księżna Kate uchodzi za wzór cnót! Dobrze wychowana, elegancka, elokwentna - świetnie wpasowała się w obraz brytyjskiej rodziny królewskiej. Kate Middleton jest ulubienicą kobiet na całym świecie. Panie chętnie biorą z niej przykład. Teraz jednak na jaw wyszły ciekawe fakty z przeszłości Kate. Okazuje się, że żona księcia Williama kiedyś była niezłym ziółkiem...

Księżna Kate na studiach: co robiła?

"The Guardian" dotarł do zaskakujących informacji. Okazuje się, że Kate Middleton będąc studentką postanowiła założyć... stowarzyszenie alkoholowe! Było ono skierowane przede wszystkim do kobiet. Księżna Kate denerwowała się bowiem, że istniejące już stowarzyszenia o tego typu charakterze nie dopuszczają do siebie dziewczyn. Ona postanowiła to zmienić! Na czym polegało członkostwo w takim stowarzyszeniu? Studenci spotykali się, aby zjeść coś dobrego, a przy okazji raczyć się różnymi trunkami. Jednak jak zapewnia dziennikarz "The Guardian", księżna Kate zachowywała umiar i nigdy nie przesadzała z ilością wypitego alkoholu. Brawo! : )

Księżna Kate lubiła imprezować.

Teraz jednak żona Williama uchodzi za wzór cnót.