Księżna Kate jest tradycjonalistką, również jeśli chodzi o jej dzieci. Co prawda razem z Williamem starają się, by miały one normalne dzieciństwo, ale z drugiej strony wiedzą, że media śledzą każdy ich ruch i nie mogą sobie pozwolić na zbyt wiele. Co więcej zdają sobie sprawę, że w przyszłości mogą zostać królem i królową, a to zobowiązuje.

To samo dotyczy ich dzieci! Okazuje się, że księżna Kate dba o styl George'a i Charlotte, dlatego noszą tak tradycyjne ubrania.

Styl dzieci w rodzinie królewskiej!

W rodzinie królewskiej obowiązują zasady dotyczące niemal każdej sfery życia jej członków, zaczynając od narodzin. Dotyczą również tego, jak powinni się ubierać. Jeśli chodzi o dzieci, nie ma specjalnego dress code'u, oczywiście oprócz ważnych uroczystości państwowych. Jednak to księżne same dbają o to, aby ich dzieci wyglądały tradycyjnie i elegancko. Co za tym idzie, raczej nie zobaczymy George'a w bluzie z samochodem, a księżniczki Charlotte z koszulce z myszką Miki!

Księżniczka Charlotte nosi tylko sukienki!

Księżniczki, pokazując się publicznie, zawsze są ubrane w podobne sukienki. Zazwyczaj są to lekko rozkloszowane modele za kolano w drobne kwiaty. Dzieci w rodzinie królewskiej unikają zbędnych dodatków, zawsze wyglądają z klasą, a o ich stylizacjach śmiało można powiedzieć ponadczasowe!

Podobnie sprawa wygląda jeśli chodzi o książęta. George i Louis też zawsze mają na sobie koszule lub koszulki polo oraz szorty. Nic dziwnego, że Kate zdecydowała się na tradycyjne stylizacje dla swoich dzieci, ale co zaskakujące Meghan, która sama łamie protokół królewski, jeśli chodzi o wybór ubrań, przestrzega go w przypadku Archiego!

