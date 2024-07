Księżna Kate jest w ciąży! Brytyjska rodzina królewska już wkrótce się powiększy! Spekulacje o trzeciej ciąży księżnej Kate pojawiają się w mediach od dłuższego czasu. W czasie kilku oficjalnych uroczystości, fotoreporterom udało się uwiecznić nieco zaokrąglony brzuszek żony księcia Williama. Do tej pory jednak nie pojawiała się żadna oficjalna informacja w tej sprawie. Jednak wszystko wskazuje na to, że to już pewne, a uroczy książę George i śliczna księżniczka Charlotte już wkrótce będą mieli kolejnego towarzysza lub towarzyszkę zabaw!

To już oficjalne! Księżna Kate urodzi na Boże Narodzenie. Kate i William są przeszczęśliwi - napisał zagraniczny magazyn "Life&Style", powołując się na swoje źródło.

Według doniesień tytułu, księżna Kate jest obecnie w czwartym miesiącu ciąży. W poprzednich ciążach księżna cierpiała na uciążliwe mdłości. Mamy nadzieję, że tym razem przejdzie ciążę łagodnie. Powstaje również pytanie - chłopiec czy dziewczynka? :) Na razie nie wiadomo. Czekamy na oficjalną informację w tej sprawie.

Magazyn "Life&Style" ogłosił trzecią ciążę księżnej Kate na okładce.

Life&Style

Księżna Kate spodziewa się trzeciego dziecka! Gratulujemy!

Ostatnio dało się zauważyć jej zaokrąglony brzuszek. Już znamy przyczynę! ;)

Eastnews

Royal baby numer trzy przyjdzie na świat na Boże Narodzenie. Już nie możemy się doczekać!

ONS