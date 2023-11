Księżna Kate uchodzi za doskonałą mamę. Stara się, aby jej dzieci mimo królewskiego pochodzenia miały normalne dzieciństwo, a George nawet nie wie, że kiedyś może zostać królem. Książęca para uważa, że ma jeszcze czas na przekazanie takiej informacji, a teraz młody książę ma inne zadania, którymi są zabawa i nauka.

Reklama

Księżna Cambridge sama wielokrotnie brała udział w wielu projektach dotyczących dzieci, a nawet projektowała ogrody z placami zabaw na świeżym powietrzu dla najmłodszych. Okazuje się jednak, że sama jest dosyć surową mamą. Ma pewne zasady, których nigdy nie zmienia. Zobaczcie, czego nie mogą jej dzieci!

Jakich zasad muszą przestrzegać dzieci Kate i Williama?

Kate i William pojawili się ostatnio na gali Royal Variety Performance w Teatrze Palladium, gdzie obejrzeli inscenizacja Mary Poppins. Przedstawienie z pewnością zachwyciłoby również George'a i Charlotte, ale dzieci wieczorem były już w łóżkach. Księżna Kate przywiązuje ogromną wagę do stałego rytmu dnia, jeśli chodzi o dzieci i już o 20.00 są w łóżkach. Co więcej w dni szkolne nie mogą uczestniczyć w wieczornych wyjściach, aby nie miały problemu z porannym wstawaniem. Trzeba przyznać, że to rozsądne zasady, które z pewnością ulegną zmianie, kiedy dzieci podrosną.

Księżna Kate uwielbia dzieci i widać, że przywiązuje ogromną wagę do wychowania swoich dzieci. Ale zależy jej też na innych, dlatego promuje zdrowe odżywiane i stale przypomina o tym, jak ważny dla rozwoju dziecka jest czas na świeżym powietrzu. Jej dzieci codziennie wychodzą na zewnątrz, nawet kiedy pada deszcz. Co więcej oboje z Williamem nie pozwalają dzieciom korzystać ze smartfonów, wiedząc, jakie tego typu rozrywka niesie zagrożenia dla maluchów.

Ciekawe, czy Meghan wprowadzi podobne zasady dla Archiego?

East News

East News