Księżna Kate i książę William nie powiedzieli swojemu najstarszemu synowi, że zostanie królem! George jest trzeci w kolejce do tronu po swoim dziadku księciu Karolu i po ojcu, księciu Harrym. Rodzice 6-latka jednak nie zdecydowali się powiedzieć dziecku, jak będzie wyglądała jego przyszłość. Czy postąpili dobrze? Zdania na ten temat są podzielone!

Catherine Mayer, biografka rodziny królewskiej zdradziła, że książę George jeszcze nie wie, że w przyszłości będzie królem. Zarówno William, jak i Kate uważają, że chłopiec powinien spędzać teraz czas jak każdy 6-latek, a nie myśleć, że w przyszłości obejmie tron! Nie od dziś wiadomo, że książęca para bardzo dba o to, aby ich dzieci miały normalne dzieciństwo. Zdają sobie sprawę z tego, że nie jest to łatwe, ale nie chcą wywierać na nich żadnej presji:

Próbują opóźnić ten moment i dać mu normalność – wyznała biografka, autorka książki "Charles: The Heart of a King".

To bardzo przemyślane zachowanie, jednak wiele osób zdziwił fakt, że George żyje w takiej nieświadomości i nie wie, że w przyszłości będzie głową państwa. Książę William wiedząc, że ich decyzja może wywołać różne komentarze wyjaśnił, dlaczego zdecydowali się na taki krok:

Jeśli chodzi o naszą rodzinę, to jesteśmy bardzo normalni. Kocham moje dzieci w taki sam sposób, jak każdy ojciec i mam nadzieję, że George kocha mnie tak samo. Będzie jednak czas i miejsce, by wytłumaczyć mu, jaką rolę będzie pełnił. Teraz jest to tylko kwestia utrzymania bezpiecznego, stabilnego środowiska wokół niego i okazywania jak największej miłości - powiedział książę William w jednym z wywiadów.