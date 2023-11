Nie milkną plotki na temat rzekomego konfliktu między księżną Kate, a Meghan Markle. Podobno panie - delikatnie mówiąc - nie pałają do siebie sympatią. Do tego stopnia, że nie chcą już ze sobą mieszkać. Niedawno media obiegła informacja na temat nagłej wyprowadzki księcia Harry'ego i Meghan Markle z Pałacu Kensington. Niestety, konflikt między księżnymi wpływa też na relacje braci. Podobno Harry i William również nie potrafią dojść do porozumienia.

Meghan Markle i Kate Middleton mają konflikt

Do tej pory Meghan Markle i księżna Kate starały się zachowywać normalnie. Z pomocą przybyła im także reszta rodzina królewskiej, która wydała oświadczenie, w którym zaprzeczyła plotkom na temat konfliktu między księżnymi. Meghan i Kate widywały się podczas oficjalnych wyjść. Za każdym razem wymieniały grzecznościowy uścisk ręki. Wygląda jednak na to, że konflikt pogłębił się. Ich spotkanie podczas imprezy z okazji 50-lecia nadania Karolowi tytułu księcia Walii wprawiło wszystkich w osłupienie!

Podczas spotkania w Pałacu Buckingham pojawili się najbliżsi księcia Karola: jego matka, żona oraz synowie z żonami. Tym razem jednak nie było mowy o grzecznościowych uściskach i posyłaniu sobie uśmiechów. Meghan Markle i księżna Kate robiły wszystko, aby nie znaleźć się koło siebie. Ich mężowie wiedzieli chyba, że to dla nich niekomfortowa sytuacja, dlatego starali się je za wszelką cenę rozdzielać. W sieci pojawiło się właśnie nagranie, na którym uwieczniono to krępujące spotkanie.

Między nimi naprawdę nie jest najlepiej!

Meghan i Kate nie dojdą do porozumienia?

