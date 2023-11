2 z 5

Ostatnio księżna Kate wzięła udział w kampanii "You're Never Too Young to Talk Mental Health" Anna Freud National Centre for Children and Families, dotyczącą zdrowia psychicznego. Było to jej pierwsze wystąpienie od czasu ogłoszenia ciąży i bez wątpienia oznaczało, że czuje się już lepiej i wraca do pracy! Ale to nie wszystko…

Zobacz: Księżna Kate pokazała się po raz pierwszy od ogłoszenia ciąży. Jak wygląda - widać brzuszek?