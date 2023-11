Reklama

Ślub księcia Karola i księżnej Diany odbył się 29 lipca 1981 roku w Katedrze św. Pawła w Londynie. Było to ogromne, medialne wydarzenie. Na całym świecie pokazywano transmisję z tej pięknej uroczystości, którą obejrzało ponad 750 milionów widzów! Księżna Diana w tym dniu miała na sobie oszałamiającą suknię projektu Elizabeth i Davida Emanuelów, którą ozdabiał 8 metrowy tren! Jej welon był jeszcze dłuższy. Po latach na jaw wyszła tajemnica związana nie z suknią, ale pantofelkami księżnej Diany. Co w sobie kryły?

Buty ślubne księżnej Diany zostały stworzone na jej specjalne zamówienie. Wyprodukowanie ich zajęło aż 6 miesięcy. Pantofelki były ozdobione 500 cekinami i 130 perełkami, które układały się we wzór serca. Dla Diany ważne było, aby buty nie miały zbyt wysokich obcasów. Księżna była bowiem wzrostu księcia Karola i nie chciała nad nim górować, ponieważ ten ponoć bardzo tego nie lubił.

Buty księżnej Diany zaprojektował Clive Shilton, który dopiero teraz zdecydował się wyjawić ich największą tajemnicę. Okazuje się, że żona księcia Karola miała jeszcze jedno, wyjątkowe życzenie co do swoich pantofelków. Księżna Diana poprosiła, aby na ich podeszwie wygrawerowano literę C oraz D, a także serce. C oznaczało Charles (pol. Karol - przyp. red.), a D - oczywiście Dianę.

Musimy przyznać, że to bardzo romantyczny gest! Zgadzacie się z nami?

Buty księżnej Diany były wyjątkowe

Niestety, to małżeństwo nie było udane