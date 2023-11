1 z 4

Książę Karol 14 listopada obchodzi swoje 70-te urodziny. Choć w swojej londyńskiej rezydencji Clarence House wraz ze swoją żoną Camillą Parker Bowles planuje liczne przyjęcia, jego urodziny przebiegają w atmosferze skandalu. A wszystko za sprawą dokumentu o księżnej Dianie "Diana: In Her Own Words", w którym nie brakuje nowych szczegółów na temat związku Karola i Diany. Nie jest tajemnicą, że Karol i Diana nie byli ze sobą szczęśliwi, następca tronu zdradzał bowiem swoją małżonkę, a ona sama nie radziła sobie z presją wynikającą z roli, którą przyszło jej pełnić oraz niewiernością męża.

Ostatnio głośno było w mediach na temat wyznania Karola, który miał w swojej najnowszej biografii wyjawić, że nie chciał ślubu z Dianą i próbował go odwołać. Dlaczego tego nie zrobił? I co o życiu seksualnym z księciem mówiła Diana? Zobacz kolejny slajd!

