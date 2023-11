Mimo że w tym roku minie 21 lat od śmierci księżnej Diany, to jej styl wciąż inspiruje miliony kobiet na całym świecie. Zawsze elegancka, ubrana stosownie do okazji, potrafiąca podkreślić atuty swojej figury - taka była księżna Diana i nic dziwnego, że wiele kobiet do dziś ją naśladuje. Księżna Diana wiedziała, jak się ubierać, żeby zachwycać, ale miała również modowe kaprysy! Okazuje się, że istnieje model obuwia, którego Lady Di nigdy by nie założyła!

Te buty znalazły się na czarnej liście księżnej Diany

Księżna Diana najczęściej wybierała czółenka i szpilki, ewentualnie zakryte buty na płaskich podeszwach. Do jej ulubionych modeli bez wątpienia należały te z kolekcji Manolo Blahnika i Jimmy’ego Choo.

Lady Di nigdy nie założyłaby jednak... sandałów oraz sandałów na obsacach peep toe, czyli tych, które mają wycięcie na palce! Z pewnością wiele kobiet rozumie niechęć księżnej. Taki but musi być naprawdę dobrze wyprofilowany, żeby stopa prezentowała się atrakcyjnie, a przede wszystkim, żeby były wygodne. Do tego dochodzi fakt, że buty peep toe powinno nosić się wyłącznie na gołe stopy, co - jak wiadomo - w przypadku księżnej było niemożliwe. Mimo że księżna Kate coraz częściej łamie tradycyje i pojawia się bez rajstop, w czasach Diany było to zakazane.

Uważacie, że styl księżnej Diany jest godny naśladowania?

Księżna Diana zawsze nosiła zakrywajace palce u stóp buty

Księżna Diana uwielbiała klasyczne szpilki

