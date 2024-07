Charlize Mystery ma ciężkie życie w polskim show-biznesie. Z jednej strony może liczyć na zaproszenia na imprezy, a sponsorzy chętnie wykupują u niej posty sponsorowane, z drugiej raczej nie cieszy się dobrą sławą, a branża często z niej żartuje. Dlaczego? Skłonność do wpadek, nietrafione stylizacje czy zbyt dosłowny product placement na blogu to chyba najważniejsze powody. Niektóre jej wypowiedzi również zapadają w pamięć. Przypomnijmy: "Mój nos jest inspiracją dla Polek"

Teraz blogerka znów naraziła się na krytykę i żarty. Poinformowano właśnie, że już niebawem do sklepów, a raczej "dobrych księgarń, trafi jej pierwsza... książka. Pozycja zatytułowana przewrotnie "Nie mam się w co ubrać" brzmi równie tajemniczo, co pseudonim autorki, ale możemy spodziewać się kolejnego poradnika, w którym przedsiębiorcza Charlize doradzi Polkom, jak wyglądać stylowo i to bez wydawania dużych pieniędzy. Ona sama jest niezwykle podekscytowana swoim projektem.



Od kilku miesięcy z pomocą kilku osób, spełniam jedno ze swoim marzeń. W listopadzie w Empiku i kilku innych miejscach pojawi się moja pierwsza książka o modzie!!! "NIE mam się w co ubrać" to modowe ciekawostki. propozycje stylizacji i wiele praktycznych porad. Ta książka ma sprawić, że już nigdy stojąc przed szafą nie powiecie: "Nie mam się w co ubrać!" Mam nadzieję, że moje pół roku pracy, rezygnowanie z wielu eventów i wakacji opłaciło się i książka Wam się spodoba. Nie mogę doczekać się, aż zobaczę ja na półkach w księgarni - reklamuje na Facebooku Charlize.

Premiera nie wzbudziła jednak entuzjazmu w branży. Znany bloger Tobiasz Kujawa raczej nie popędzi do księgarni, aby zaopatrzyć się w swój egzemplarz.



Nie wiem czemu (no dobra, kokietuję, trochę się jednak domyślam dlaczego), ale wiele osób czuło się zobowiązanych, żeby podesłać mi dzisiaj informację o tym, że Charlize i jej Tajemnica wydały (trochę boję się użyć słowa "napisały") książkę. A ponieważ książek podobno nie ocenia się po okładce, to wyjątkowo nie napiszę nic złośliwego. Zawsze jest przecież promil szansy, że to będzie udana publikacja? Prawda? Praaawdaaa? No właśnie - ironizuje na Freestyle Voguing bloger.

W podobnym tonie zareagowała Karolina Korwin Piotrowska, która o blogerkach nie ma przecież najlepszego zdania.



Kulturalna jesień - skwitowała krótko.

A wy zamierzacie kupić książkę Charlize Mystery? Może być modowym guru?

