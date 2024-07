Książę George i księżniczką Charlotte są już w Polsce! Królewskie dzieci przyleciały do Warszawy wraz ze swoimi rodzicami 17 lipca. Na lotnisku 2-letnia księżniczka zachwyciła w czerwonej sukience i wyglądała jak prawdziwa dama, z kolei George stroił fochy - nie chciał wyjść z samolotu, a później trzymał rękę w kieszeni i ciągnął tatę, żeby jak najszybciej przeszli przez płytę lotniska. Co działo się potem? Jakie prezenty dostali książę George i księżniczką Charlotte?

Co dostali książę George i księżniczką Charlotte w Warszawie?

Książę Wiliam i księżna Kate od razu po tym, jak przylecieli do Warszawy, udali się do Pałacu Prezydenckiego, a ich dzieci zostały przewiezione do Belwederu, gdzie na czas pobytu w Warszawie zatrzymała się książęca para. Gdy rodzice zwiedzali Warszawę, ich dzieci bawiły się w specjalnie przygotowanym dla nich placu zabaw oraz cieszyły się nowymi prezentami. Jak podała Ambasada Polski w Londynie, książę George i księżniczką Charlotte otrzymali książeczki dla dzieci polskich autorów przetłumaczone na język angielski. Jakie? "Mapy" Aleksandry i Daniela Mizielińskich, ilustrowany album „Pszczoły” Piotra Sochy oraz wiersz "Pan Maluśkiewicz i wieloryb" Juliana Tuwima. Co myślicie o tych prezentach?

Książę George i księżniczką Charlotte otrzymali prezenty od polskiej ambasady

Książęca para przyjechała do Polski na trzy dni

Towarzyszą im dzieci

Książę William i księżna Kate w Polsce:

