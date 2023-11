O spięciach między Meghan Markle, księciem Harrym a księżną Kate i księciem Williamem mówi się od dawna. Jak dotąd zdecydowanie więcej pisano o niechęci, jaką żywią do siebie księżne - Meghan i Kate. Według tych doniesień, obie się nie znoszą i nieustannie kłócą.

Szybko jednak się okazało, że nie ma w tym wiele prawdy, a konflikt może leżeć po stronie braci - księcia Harry'ego i księcia Williama! Choć trudno w to uwierzyć, mają oni ze sobą słaby kontakt i wolą się unikać. Do tego za kulisami mówi się, że książę Harry chciałby zająć miejsce Williama! Być może dotarły już do niego te plotki, bo jak się okazuje... zepsuł miesiąc miodowy Meghan i Harry'ego.

Co z miesiącem miodowym Meghan i Harry'ego

Tuż po wyjątkowym ślubie księcia Harry'ego i Meghan Markle książę Karol obchodził swoje 70. urodziny. Oczywiście to ważna uroczystość, jednak można podejrzewać, że książę nie miałby żalu do swojego młodszego syna, gdyby ten wybrał wyjazd w podróż poślubną ze swoją żoną. Do podróży jednak nie doszło i to nie ze względu na Karola czy decyzję Harry'ego, a przez... Williama.

Książę William uznał ponoć, że ma dość wykonywania wszystkich obowiązków i część z nich musi przejść książę Harry. Właśnie dlatego książęca para od razu po ślubie rzuciła się w wir pracy, o czym można dowiedzieć się z dokumentu "Harry i Meghan: Pierwsze 100 dni".

Myślę, że powodem, dla którego biedna Meghan poszła od razu do pracy w pełnym wymiarze godzin, jest to, że Harry musiał wziąć na siebie trochę obowiązków. Książę William był zmęczony wykonywaniem całej roboty – powiedziała dziennikarka Helen Kiran-Taylor.

Parze na szczęście udało się wyjechać w innym terminie w podróż poślubną, jednak miejsce, w które się udała zostało objęte ścisłą tajemnicą.

Cel podróży zmienia się bardzo często. Jeśli wycieknie nazwa kraju, do którego planuje się wybrać para, od razu reagują służby bezpieczeństwa i trzeba szukać nowego miejsca – powiedziała ekspertka od rodziny królewskiej w rozmowie z „Elle”.

Spodziewaliście się, że między braćmi są niezbty dobre relacje?

Meghan Markle i książę Harry nie mogli wyjechać w podróż poślubną od razu po ceremonii

Mimo że w rodzinie królewskiej są bardzo napięte stosunki, to Meghan i Harry są szczęśliwi!

