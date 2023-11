1 z 4

William i Kate poznali się w 2001 roku, a zaręczyli w 2010. Ich związek przeżywał wiele wzlotów i upadków, dwa razy się rozstawali, William miał wiele wątpliwości, ale ostatecznie zrozumiał, że chce być z Kate i w 2010 roku oświadczył jej się podczas ich podróży do Kenii. Mało kto wiedział o ich wycieczce do Afryki, pojechali bez ochrony. Następca brytyjskiego trony podczas całej wycieczki bał się, że zostanie okradziony, dlatego cały czas trzymał przy sobie pierścionek swojej mamy, księżnej Diany. W końcu poprosił Kate o rękę, a ona od razu powiedziała "tak". Para wróciła do Londynu, ale o swoich zaręczynach poinformowała opinię publiczną dopiero kilka dni później. Okazuje się, że książę William o tym, że zaręczył się z Kate, powiedział swojej babci 5 minut przed tym, jak ogłosił to światu w telewizyjnym wywiadzie! Czyżby William do końca bał się, że królowa jednak nie zaakceptuje Kate?

