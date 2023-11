Reklama

Książę George ma dużo więcej wspólnego ze swoją babcią, księżną Dianą, niż mogłoby nam się wydawać. I nie chodzi tylko o fizyczne podobieństwo! Okazuje się, że sam książę William zdradził, co łączy Georga'a i Dianę, podczas wywiadu radiowego dla BBC. Sprawdźcie, co William powiedział o swoim synu!

Wspólna pasja George'a i Diany

Książę William przypadkowo zdradził, co jest pasją jego syna. Okazuje się, że księżna Diana również to kochała. Chodzi oczywiście o... taniec! W rozmowie William powiedział:

George też tańczy, on to uwielbia.

Książę zdecydował się rozwinąć wątek pasji syna i dodał jeszcze:

Moja matka zawsze tańczyła, kochała tańczyć, a jeśli jest coś, co kochasz, robisz to. Nie pozwól, aby ktokolwiek powiedział ci, że jest inaczej.

Wygląda na to, że William i Kate będą wspierać pasję małego Georga. Okazuje się, że uwielbia on głównie jeden rodzaj tańca i jest to break dance. Swoje umiejętności najstarszy syn książęcej pary pokazał już na ślubie Sophie Carter we wrześniu.

Ciekawe, co na to królowa Elżbieta II? :)

Księżniczka Charlotte i książę George z rodzicami podczas chrztu brata Louisa

Książę George na ślubie

