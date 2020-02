Książę William szykuje romantyczną niespodziankę dla Kate! Tak wyglądają królewskie Walentynki!

Książę William i księżna Kate w tym roku spędzą ze sobą Walentynki. Okazuje się, że następca tronu to prawdziwy romantyk i to on zadba o atmosferę. Przygotował dla żony miłą niespodziankę, przewidział dwie opcje, również na ewentualność, kiedy w trosce o prywatność nie będą mogli opuścić pałacu. Jak będą wyglądać Walentynki Williama i Kate?

Walentynki księcia Williama i księżnej Kate

Williamowi i Kate nie zawsze dane było wspólnie świętować dzień zakochanych. Zobowiązania królewskie nierzadko sprawiały, że nie spędzali tego dnia wspólnie, jednak tegoroczne Walentynki wyglądają inaczej.

Katie Nicholl, ekspertka ds. rodziny królewskiej w rozmowie z OK! Magazine, zdradziła plany księcia Williama na tegoroczne Walentynki. Księżna Kate na pewno poczuje się wyjątkowo!

Nie wiem czy William sam by się do tego przyznał, ale w głębi duszy jest romantykiem. Dopilnuje, by Kate poczuła się wyjątkowo w Walentynki. Na pewno wykorzystają tę datę, aby spędzić trochę czasu razem. Bardzo trudno jest im pójść gdziekolwiek i czuć się anonimowo.

Ekspertka zdradza również, że ulubiona włoska restauracja księżnej Kate znajduje się w pobliżu pałacu, ale ze względu na zachowanie prywatności mogą zdecydować się pozostać w domu. Brytyjczycy oraz przedstawiciele mediów, doskonale znają ulubione miejsca Kate.

Prawdopodobnie przygotuje dla Kate kartkę i wyjątkowy prezent, a jeżeli nie będą mogli wyjść i pozostać niezauważeni, zjedzą romantyczną kolację w domu.

Księżna Kate na pewno doceni taki gest od swojego małżonka. Spodziewaliście się, że z Williama taki romantyk?

Książę William i księżna Kate spędzą romantyczne Walentynki. W tym roku zobowiązania królewskie pozwoliły im na świętowanie tego dnia razem. Książę William pokaże swoją romantyczną stronę.

East News

Według ekspertki ds. królewskiej rodziny, książę William zabierze małżonkę do jej ulubionej włoskiej restauracji w Kensington. Jeżeli będzie miał obawy przed paparazzi i brakiem prywatności, zdecyduje się przygotować kolację w domu.