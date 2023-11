Reklama

Książę William i księżna Kate zdążyli się już przyzwyczaić do oficjalnych wyjść. Wiedzą, że za każdym razem muszą przestrzegał protokołu. W przeciwieństwie do Meghan Markle, która jest dopiero na początku tej drogi, popełniają zdecydowanie mniej gaf. Nikt nie jest jednak święty. Księżnej Kate oraz jej mężowi również zdarzają się chwile słabości!

Książę William - wpadka podczas mszy

Tym razem to książę William został przyłapany na małym wykroczeniu. Niedawno on i jego żona brali udział w oficjalnych uroczystościach z okazji 100-lecia powstania Royal Air Force. W planie obchodów znalazła się także msza święta. Nie zabrakło na niej również Meghan Markle oraz księcia Harry'ego. Podczas gdy wszyscy siedzieli w skupieniu i słuchali słów duchownego, książę William nie mógł powstrzymać śmiechu. W pewnym momencie dostrzegła to jego żona. Księżna Kate zwróciła się do niego ze wzrokiem nie znoszącym sprzeciwu. Jednak gdy książę William wytłumaczył jej powód swojego rozbawienia, ona również zaczęła się uśmiechać.

Ciekawe, co spowodowało, że książęca para wyrwała się ze skupienia?

Książę William był wyraźnie rozbawiony

Co ich tak śmieszyło?