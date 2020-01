Książę William o zdjęciu z dzieciństwa: "To ja, czy Charlotte?!" Aż trudno uwierzyć, jak bardzo są podobni!

Do tej pory księżniczkę Charlotte porównywano głównie do jej prababci, Elżbiety II. Nie dość, że dziewczynka jest do niej bardzo podobna wizualnie, to jeszcze chciałaby ją naśladować. Mała księżniczka nie tylko w przyszłości mogłaby przejąć koronę i jako pierwsza po prababci zostać królową, ale również podziela jej pasję do koni.

Ale okazuje się, że podobieństwa możemy szukać znacznie bliżej. Przekonał się o tym książę William, spoglądając na swoje zdjęcie z dzieciństwa. Aż trudno w to uwierzyć! Zdjęcie zestawiające księcia Cambridge i jego jedyną córkę robi furorę w sieci!

Zobacz także: Uśmiechnięci Kate i William nie przejmują się odejściem Meghan i Harry'ego z rodziny królewskiej? Są nowe zdjęcia!

Książę William patrząc na swoje zdjęcie z dzieciństwa nie mógł uwierzyć, jak bardzo podobna jest do niego księżniczka Charlotte. Wszystko za sprawą wizyty w domu kultury Khidmat w West Yorkshire. Para książęca została serdecznie ugoszczona ciasteczkami ze zdjęciami swojej rodziny. Ten miły gest ucieszył Williama i Kate. Jednak gdy książę spojrzał na wypiek, na którym znajdowało się jego zdjęcie z dzieciństwa, nie mógł wyjść z podziwu. Zdał sobie sprawę, że wygląda na nim zupełnie jak... jego córka!

Tylko spójrzcie na to podobieństwo! Nic dziwnego, że książę William miał wątpliwości! To zdjęcie robi już furorę w sieci.

”Is that Me? Is that Charlotte? Is that Charlotte? Is that me? Oh my goodness! Is that me? That looks like Charlotte. That's incredible!” - #PrinceWilliam about this picture on the cake. pic.twitter.com/5CGwBaq2eL