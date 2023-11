Ostatnio coraz częściej i głośniej mówi się, że małżeństwo księżnej Kate i księcia Williama nie jest tak udane, jak mogłoby się wydawać. Jakiś czas temu świat obiegły szokujące informacje, że William zdradził Kate i to z jej najlepszą przyjaciółką Rose Hanbury! Mimo że przez kilka tygodni nie mówiło się o niczym innym, to jednak Kate i jej mąż robili dobrą minę do złej gry i pojawiali się publicznie, udając, że nic się nie stało.

Jakby tego wszystkiego było mało, teraz mówi się, że księżna Kate zabrała dzieci i wyprowadziła się z Pałacu. A to wciąż nie wszystko. Zagraniczne media ujawniły bowiem nowe szokujące fakty, jakoby książę William miał romans z siostrzenicą księżnej Camilli!

Książę William miał romans z Emmą Parker Bowles?!

Jak donosi express.co.uk, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Nie jest przecież tajemnicą, że książę Karol przez lata był zakochany w Camilli Parker Bowles i zdradzał z nią nawet księżną Dianę. Tymczasem jego starszy syn podobno był wpatrzony w Emmę Parker Bowles, czyli siostrzenicę Camilli, a dokładnie siostrzenicę jej byłego męża Andrew Parker Bowlesa. William zakochał się w niej, gdy miał zaledwie 17 lat, a ona 25.

Patrzył z miłością na Emmę, a ona wsłuchiwała się w każde jego słowo. Czasami patrzył na nią z takim uwielbieniem, że to było trochę żenujące. Wyglądał jak młody mężczyzna, który się zakochuje – czytamy.

Spodziewaliście się tego?

Książę William nie jest takim przykładnym mężem, jak może się wydawać

Emma Parker Bowles była miłością księcia Williama

