Czy małżeństwo księżnej Kate i księcia Williama ma kłopoty? Plotki o kryzysie w związku znów wracają do mediów i wydaje się, że może być w nich trochę prawdy! Podobno Kate ma już wszystkiego dość...

Kate wyprowadziła się z Pałacu?

Księżna Kate i książę William dopiero co świętowali 8 lat w związku małżeńskim. Para doczekała się trójki dzieci. Już niedługo ich córeczka, księżniczka Charlotte, dołączy do księcia Georga i pójdzie do szkoły. Książę Louis to słodki maluch, który niedawno skończył roczek.

Jedak rodzinną idyllę znów zakłóciły informacje, że księżna miała dość atmosfery w domu i po kłótni z księciem... wyniosła się z Pałacu. Przynajmniej tak twierdził ostatnio jeden z brytyjskich magazynów.

- Książę William powiedział Kate, że ostatnio jest trochę nieszczęśliwy w małżeństwie. Stwierdził, że zaczynają tracić iskrę - mówił informator magazynu Star.

Słowa mocno ponoć zabolały Kate, która miała spakować walizki i postanowiła pojechać do domu swojej mamy, Carole Middleton.

- Po prostu leży w łóżku martwiąc się o przyszłość. Od czasu romansu ich małżeństwo nie jest takie samo. Ma nadzieję, że jej powrót do rodziców sprawi, iż znów będzie iskrzyło między nią a Williamem, a on zrozumie, że mu jej brakuje - zdradził tabloid.

Rewelacjom Star zaprzeczyły już inne brytyjskie media, które pokazują kolejne wspólne wyjścia Kate i Williama. Jaka więc jest prawda?

Kate i William w 2011 roku wzięli ślub

