Książę William i księżna Kate w Muzeum Powstania Warszawskiego. Książęca para przyjechała do Polski w poniedziałek 17 lipca tuż przed godziną 14. Najpierw spotkali się w Pałacu Prezydenckim z Andrzejem Dudą i jego żoną Agatą, później udali się na spacer po Krakowskim Przedmieściu, a następnie pojechali do Muzeum Powstania Warszawskiego. W muzeum powitał ich dyrektor Jan Ołdakowski, następnie książęca para spotkała się z polskimi i brytyjskimi weteranami. Na koniec wizyty w muzeum książę William i księżna Kate przeszli przed mur pamięci, na którym wyryte są tysiące nazwisk osób walczących w Powstaniu Warszawskim. Jak podaje gazeta.pl, książę William i księżna Kate wpisali się do prowadzonej przez muzeum księgi pamiątkowej. Co napisali?

Reklama

"Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego była głębokim i skłaniającym do refleksji doświadczeniem. To miejsce oddaje ducha i odwagę Polaków. Zapewnili o nieprzemijającej pamięci o niezwyciężonym duchu bohaterów, którzy walczyli o wolność i zapłacili za to najwyższą cenę. Będziemy pamiętać", napisali książę William i księżna Kate.

Jak wyglądała ta wizyta? Zobacz nasz materiał wideo!

ZOBACZ: Mały George bardzo się zestresował na lotnisku! Dlaczego? Na tym WIDEO widać wszystko!

Zobacz także

Książę William i księżna Kate z polską parą prezydencką

Książę William i księżna Kate w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Księżna Kate w muzeum

Książę William i księżna Kate w Polsce:

Słodkie minki księżniczki Charlotty i księcia George'a na lotnisku! Jak się w nich nie zakochać!

Co księżna Kate i książę William będą robić dziś w Gdańsku? Oto plan ich drugiego dnia w Polsce!

Księżna Kate w trzeciej ciąży?! Podczas wizyty w Polsce zwróciła się do Williama: "Będziemy musieli..."

Wpadka Andrzeja Dudy na balu z Kate i Williamem? W trakcie toastu chciał do nich podejść, ale...

Książę William i księżna Kate JUŻ W POLSCE! Zobacz zdjęcia z lotniska

Joanna Krupa zaliczyła WPADKĘ na garden party z Williamem i Kate? Taki dekolt do królewskiej pary?

Alicja Bachleda-Curuś i Marcin Gortat oficjalnie razem na balu z księciem Williamem w Warszawie!

Księżna Kate zachwyciła w białej sukni na balu w Łazienkach! To projekt polskiej projektantki!

Oto stylizacja Agaty Dudy na balu z Kate i Williamem! Znów wybrała czerwień! ZDJĘCIA

Reklama

Książę George zawsze nosi krótkie spodnie, nawet zimą! Dlaczego? Wyjaśniamy!