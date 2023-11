2 z 8

Książę William i książę Harry są fanami serii "Gwiezdne wojny". Zatem nic dziwnego, że książęta zostali zaproszeni do udziału w najnowszej części. Arystokraci pojawili się na planie, by wcielić się postać szturmowców. Jednak Williama i Harry'ego nie warto nawet wypatrywać na ekranie. I to wcale nie ze względu na charakterystyczny kostium z hełmem, zakrywającym twarz. Okazuje się, że sceny z udziałem książąt ostatecznie nie trafiły do "Ostatniego Jedi". Informacje na ten temat zdradził w sierpniu tego roku John Boyega, wcielający się w Finna, w wywiadzie dla BBC.